MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ströer SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ströer SE-Anteile bei 40.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.685 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 931.62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.74 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 6.84 Prozent.

Ströer SE war somit zuletzt am Markt 2.08 Mrd. Euro wert. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Die Ströer SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 20.60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch