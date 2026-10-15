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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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Kursentwicklung 15.10.2026 17:58:18

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Der MDAX entwickelte sich heute positiv.

Porsche Automobil
23.50 CHF 3.74%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0.33 Prozent aufwärts auf 30’149.25 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 334.621 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.060 Prozent auf 30’031.98 Punkte an der Kurstafel, nach 30’050.15 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29’746.83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’186.64 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0.308 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 31’135.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’100.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29’786.81 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2.68 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 5.53 Prozent auf 25.58 EUR), AUTO1 (+ 4.63 Prozent auf 17.84 EUR), RENK (+ 4.04 Prozent auf 36.20 EUR), Ströer SE (+ 2.97 Prozent auf 38.14 EUR) und LEG Immobilien (+ 2.91 Prozent auf 46.68 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-12.71 Prozent auf 30.98 EUR), Siltronic (-8.36 Prozent auf 65.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.57 Prozent auf 56.80 EUR), JENOPTIK (-4.98 Prozent auf 36.98 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.63 Prozent auf 127.60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’149’432 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36.627 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9.39 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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