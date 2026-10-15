MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Ströer SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Ströer SE-Aktie an diesem Tag 74.20 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.348 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 37.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ströer SE eine Börsenbewertung in Höhe von 2.03 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Ströer SE-Aktie auf 20.60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch