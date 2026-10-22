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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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23.10.2026 07:37:04

Swiss Re Underweight

Swiss Re
152.97 CHF -0.09%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 124 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
124.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
154.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-19.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
152.97 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.94%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
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