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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

529.98
CHF
-12.92
CHF
-2.38 %
09:09:20
BRXC
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23.10.2026 07:38:17

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Meta Platforms
529.98 CHF -2.38%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta von 780 auf 880 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI-Agent Muse sei großartig gestartet und sei ein "Gamechanger" für Meta, schrieb Ross Sandler am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Meta sei einer der wenigen Riesen, der von KI profitiere, diese aber nicht direkt monetarisieren müsse./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:58 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 880.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 648.85 		Abst. Kursziel*:
35.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 648.68 		Abst. Kursziel aktuell:
35.66%
Analyst Name::
Ross Sandler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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