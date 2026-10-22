Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta von 780 auf 880 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI-Agent Muse sei großartig gestartet und sei ein "Gamechanger" für Meta, schrieb Ross Sandler am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Meta sei einer der wenigen Riesen, der von KI profitiere, diese aber nicht direkt monetarisieren müsse./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 880.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 648.85
|
Abst. Kursziel*:
35.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 648.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.66%
|
Analyst Name::
Ross Sandler
|
KGV*:
-
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|30.07.26
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|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|529.98
|-2.38%
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