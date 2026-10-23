So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Avalanche war am 26.10.2021 69.17 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 14.46 Avalanche im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 22.10.2026 bei einem AVAX-USD-Kurs von 9.115 USD 131.78 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -86.82 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte AVAX am 19.06.2026 bei 5.890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 26.10.2025 bei 20.86 USD..

Redaktion finanzen.net