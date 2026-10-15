Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.81 Prozent tiefer bei 29’805.73 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 334.621 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.060 Prozent schwächer bei 30’031.98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’050.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’076.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’780.96 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.835 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 31’135.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’100.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’786.81 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.79 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 3.96 Prozent auf 25.20 EUR), PUMA SE (+ 3.06 Prozent auf 24.27 EUR), RTL (+ 2.36 Prozent auf 30.35 EUR), CTS Eventim (+ 2.23 Prozent auf 61.95 EUR) und Ströer SE (+ 1.73 Prozent auf 37.68 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-12.93 Prozent auf 30.90 EUR), Siltronic (-9.98 Prozent auf 64.05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.87 Prozent auf 56.00 EUR), JENOPTIK (-6.94 Prozent auf 36.22 EUR) und Elmos Semiconductor (-6.28 Prozent auf 125.40 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 1’811’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36.627 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch