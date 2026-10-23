So hätte sich eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

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Gestern vor 3 Jahren war ein Uniswap 4.202 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in UNI investiert hat, hat nun 2’380.09 Uniswap im Depot. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 6.993 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’644.77 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 66.45 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Bei 10.20 USD erreichte der Coin am 22.09.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net