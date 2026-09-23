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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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23.09.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,19 EUR ab.

Stellantis
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Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,19 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 4,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 100'873 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,16 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 0,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,208 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,661 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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