Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 4,17 EUR nach. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 4,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 224'395 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 151,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,13 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 0,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,10 Prozent gesteigert.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,661 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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