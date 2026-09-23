L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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23.09.2026 17:58:17
Verluste in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben
Der CAC 40 zeigte sich schlussendlich leichter.
Letztendlich fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.39 Prozent auf 8’123.41 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.435 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.433 Prozent höher bei 8’190.22 Punkten, nach 8’154.91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8’112.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’199.66 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0.241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der CAC 40 8’484.43 Punkte auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 8’340.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’872.02 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.876 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 299’776 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 203.894 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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