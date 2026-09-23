CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich schwächer

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.04 Prozent leichter bei 8’151.83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.435 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.433 Prozent auf 8’190.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’154.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’199.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’142.78 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0.592 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 8’484.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’340.71 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 7’872.02 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.529 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 100’673 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203.894 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch