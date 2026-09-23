Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 4,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 4,22 EUR. Bei 4,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 294 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 59,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,16 EUR fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,208 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,661 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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