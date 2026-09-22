Euronext-Handel: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsschluss ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.20 Prozent nach oben auf 8’154.91 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.413 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.260 Prozent stärker bei 8’160.07 Punkten, nach 8’138.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8’197.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’117.27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 8’484.43 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 8’400.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’830.11 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.492 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 269’799 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199.777 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch