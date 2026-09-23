Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance im Fokus
|
23.09.2026 09:28:15
Euronext-Handel: CAC 40 notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus
Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.42 Prozent fester bei 8’189.26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.435 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.433 Prozent auf 8’190.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’154.91 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’199.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’184.00 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’484.43 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’340.71 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 7’872.02 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.073 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 13’250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203.894 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.55 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Euronext-Handel: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in Paris: Am Montagmittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)