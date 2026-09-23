Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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23.09.2026 15:58:23
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt
Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Paris zurück.
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext um 0.42 Prozent auf 8’120.77 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.435 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.433 Prozent auf 8’190.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’154.91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’116.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’199.66 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.209 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’484.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’340.71 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 7’872.02 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.908 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 216’757 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 203.894 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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