Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext um 0.42 Prozent auf 8’120.77 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.435 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.433 Prozent auf 8’190.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’154.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’116.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’199.66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.209 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’484.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’340.71 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 7’872.02 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.908 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 216’757 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 203.894 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch