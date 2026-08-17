SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Herstellers von Wechselrichtern habe die Prognosen für das laufende Jahr erhöht, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraufhin habe er die Schätzungen für 2027 und 2028 entsprechend nach oben geschraubt. Beide Sparten des Unternehmens dürften die Margen steigern, die Sparte Home & Business Solutions steuere auf den Break-even zu./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57.15 €
|
Abst. Kursziel*:
4.99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.62%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
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17.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|13.08.26
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|13.08.26
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|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
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Aktien in diesem Artikel
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