SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.55 €
|
Abst. Kursziel*:
16.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.90%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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