Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’305 0.3%  SPI 20’107 0.2%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’793 -0.5%  Euro 0.9228 -0.3%  EStoxx50 6’228 -0.9%  Gold 3’993 0.5%  Bitcoin 51’016 -1.1%  Dollar 0.8070 -0.2%  Öl 86.0 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck
Elma-Aktie: Privatplatzierung von 10 Millionen Franken vorzeitig verlängert
Commerzbank-Aktie: Deutsche Regierung bereitet angeblich Forderungen für Übernahme vor
Mikron-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
NVIDIA-Aktie gerät unter Druck: Historischer Vergleich sorgt für Diskussionen
Suche...
eToro entdecken

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

60.36
CHF
7.06
CHF
13.24 %
14:16:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.07.2026 12:35:36

SMA Solar Buy

SMA Solar
60.36 CHF 13.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.55 € 		Abst. Kursziel*:
16.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
65.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.90%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?