SMA Solar 60.36 CHF 13.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.