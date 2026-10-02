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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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02.10.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit positiven Vorzeichen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 60,55 EUR.

SMA Solar
56.32 CHF 2.20%
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Das Papier von SMA Solar legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 60,55 EUR. Bei 61,65 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 59,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'438 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 16,76 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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