Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’659 0.3%  SPI 19’398 0.4%  Dow 50’989 0.1%  DAX 25’248 1.2%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 6’244 1.1%  Gold 4’143 -0.9%  Bitcoin 70’866 0.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Suche...

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Vormittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 59,90 EUR.

SMA Solar
56.09 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 1,4 Prozent. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 214 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 18,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 63,81 Prozent wieder erreichen.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: SMA Solar
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten