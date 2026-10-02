SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Vormittag

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 1,4 Prozent. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 214 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 18,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 63,81 Prozent wieder erreichen.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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