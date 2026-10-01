TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.53 Prozent schwächer bei 3’979.98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559.751 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.022 Prozent auf 4’000.45 Punkte an der Kurstafel, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’956.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’007.01 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4’024.85 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’889.17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’674.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.81 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 2.92 Prozent auf 33.86 EUR), HENSOLDT (+ 1.55 Prozent auf 77.42 EUR), SMA Solar (+ 1.42 Prozent auf 60.80 EUR), Kontron (+ 0.97 Prozent auf 20.86 EUR) und Infineon (+ 0.87 Prozent auf 60.02 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-3.88 Prozent auf 36.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.22 Prozent auf 27.30 EUR), Eckert Ziegler (-1.81 Prozent auf 12.51 EUR), Ottobock (-1.69 Prozent auf 52.20 EUR) und United Internet (-1.64 Prozent auf 23.98 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’997’282 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 213.896 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch