Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|XETRA-Handel im Fokus
|
01.10.2026 12:26:53
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
Der TecDAX gibt am Mittag nach.
Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.53 Prozent schwächer bei 3’979.98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559.751 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.022 Prozent auf 4’000.45 Punkte an der Kurstafel, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’956.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’007.01 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4’024.85 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’889.17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’674.31 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.81 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 2.92 Prozent auf 33.86 EUR), HENSOLDT (+ 1.55 Prozent auf 77.42 EUR), SMA Solar (+ 1.42 Prozent auf 60.80 EUR), Kontron (+ 0.97 Prozent auf 20.86 EUR) und Infineon (+ 0.87 Prozent auf 60.02 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-3.88 Prozent auf 36.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.22 Prozent auf 27.30 EUR), Eckert Ziegler (-1.81 Prozent auf 12.51 EUR), Ottobock (-1.69 Prozent auf 52.20 EUR) und United Internet (-1.64 Prozent auf 23.98 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’997’282 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 213.896 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3’979.48
|-0.55%
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.