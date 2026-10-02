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02.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Nachmittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 61,05 EUR.

SMA Solar
56.32 CHF 2.20%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 61,05 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 61,90 EUR. Bei 59,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 79'831 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 13,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 64,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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