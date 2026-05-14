FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von SMA Solar nach Quartalszahlen von 13 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Restrukturierung komme auf der Kostenseite voran und die Konkretisierung der Prognosespanne für das Jahresgewinnziel sei positiv zu werten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Zuversicht gebe die Nachfrage-Stabilisierung im Segment H&BS. Die geopolitische Unsicherheit bleibe allerdings hoch und das Umfeld wettbewerbsintensiv. Gegenwind könnte sich aus den geplanten regulatorischen Änderungen im Heimatmarkt Deutschland ergeben. Die Aktie habe bereits viel Positives im Kurs eskomptiert, sei aber im historischen Kontext jetzt ausreichend bewertet./mis/rob/ag;