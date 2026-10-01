TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61.45 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.273 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 975.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59.95 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2.44 Prozent verkleinert.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.01 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch