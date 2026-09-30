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Index-Performance im Fokus 30.09.2026 17:58:12

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Am Mittwochabend legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

PVA TePla
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Der TecDAX schloss nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 4’002.75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 556.145 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.252 Prozent auf 4’013.17 Punkte an der Kurstafel, nach 4’003.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’990.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’033.54 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0.823 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 4’119.39 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 3’853.08 Punkten. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3’648.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.44 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5.58 Prozent auf 81.30 EUR), EVOTEC SE (+ 5.08 Prozent auf 3.10 EUR), AIXTRON SE (+ 4.00 Prozent auf 37.92 EUR), PVA TePla (+ 3.92 Prozent auf 32.90 EUR) und SMA Solar (+ 3.72 Prozent auf 59.95 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil IONOS (-5.80 Prozent auf 31.50 EUR), United Internet (-2.01 Prozent auf 24.38 EUR), Siemens Healthineers (-1.76 Prozent auf 37.97 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.69 Prozent auf 27.92 EUR) und freenet (-1.13 Prozent auf 22.72 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’200’471 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212.396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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