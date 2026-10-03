So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet

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Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.2274 USD wert. Bei einer HBAR-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43’972.16 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1025 USD), wäre das Investment nun 4’508.76 USD wert. Damit wäre das Investment 54.91 Prozent weniger wert.

Bei 0.064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2303 USD.

Redaktion finanzen.net