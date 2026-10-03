|Frühes Investment
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03.10.2026 19:43:08
Toncoin: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Toncoin verlieren können.
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Toncoin wurde am 02.10.2025 zu einem Wert von 2.844 USD gehandelt. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 351.57 TON im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.503 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 528.39 USD wert. Das entspricht einem Minus von 47.16 Prozent.
Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Am 06.10.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.855 USD.
Redaktion finanzen.net
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