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Frühes Investment 03.10.2026 19:43:08

Toncoin: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Toncoin wurde am 02.10.2025 zu einem Wert von 2.844 USD gehandelt. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 351.57 TON im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1.503 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 528.39 USD wert. Das entspricht einem Minus von 47.16 Prozent.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Am 06.10.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.855 USD.

Redaktion finanzen.net

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