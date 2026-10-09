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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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09.10.2026 13:21:25

Sixt SE St Buy

Sixt
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Dem Autovermieter Sixt prognostiziert der Experte ein Umsatzwachstum und sieht Potenzial für einen verbesserten Ausblick./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.10 € 		Abst. Kursziel*:
27.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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