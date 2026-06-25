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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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25.06.2026
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26.06.2026 07:14:45

Sixt SE St Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Yasmin Steilen sieht eine solide Position des Autovermieters in einem schwierigen Umfeld, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67.75 € 		Abst. Kursziel*:
22.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.70%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
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