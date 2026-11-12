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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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13.11.2026 11:08:11

Sixt SE St Kaufen

Sixt
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem fairen Aktienwert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter gehe mit einem höheren Umsatzziel ins Jahresfinale, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Bewertung des dritten Quartals, das robust aber ohne größere Überraschungen gewesen sei. Die Zahlen stu?tzten seinen positiven Investmentansatz./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Kaufen 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
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11:08 Sixt Kaufen DZ BANK
09:43 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
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