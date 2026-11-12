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SDAX-Performance 12.11.2026 15:58:13

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.71 Prozent auf 18’008.85 Punkte nach unten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.339 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.128 Prozent fester bei 18’160.67 Punkten, nach 18’137.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17’990.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’190.67 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.896 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 18’049.19 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 18’502.64 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 16’172.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.76 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit PATRIZIA SE (+ 21.11 Prozent auf 7.63 EUR), grenke (+ 7.98 Prozent auf 11.36 EUR), Eckert Ziegler (+ 4.02 Prozent auf 14.49 EUR), Sixt SE St (+ 3.78 Prozent auf 76.85 EUR) und ProCredit (+ 3.51 Prozent auf 9.15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Ottobock (-16.28 Prozent auf 39.35 EUR), secunet Security Networks (-14.86 Prozent auf 198.80 EUR), Wacker Neuson SE (-8.73 Prozent auf 20.90 EUR), OHB SE (-8.09 Prozent auf 194.40 EUR) und Dermapharm (-7.51 Prozent auf 35.70 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die PATRIZIA SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 617’089 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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