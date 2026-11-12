Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag als grundsolide, auch wegen des leicht erhöhten Ausblicks. Der Autovermieter profitiere in seinem Netzwerk von seiner guten Markenwahrnehmung bei Nordamerikanern, die nach Europa reisen. In den USA verfüge Sixt über Wachstumspotenzial./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.10 €
|
Abst. Kursziel*:
19.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.74%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
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12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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12.11.26
|EQS-News: 21st consecutive record quarter: SIXT grows revenue in the key summer quarter by 11.8% and raises full-year guidance (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (EQS Group)
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31.10.26
|Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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30.10.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Analysten sehen für Sixt SE St-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
Analysen zu Sixt SE St.
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|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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