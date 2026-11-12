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Starkes Urlaubsquartal 12.11.2026 16:21:36

Sixt-Aktie zieht an: Autovermieter hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal an

Sixt-Aktie zieht an: Autovermieter hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal an

Der Autovermieter Sixt rechnet nach einem guten Sommerquartal auch im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher.

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So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. Das hatten Analysten bisher auch als mittlere Schätzung auf dem Zettel. Bei der Marge des Vorsteuerergebnisses bleibt das Ziel im Bereich von 10 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet Finanzchef Franz Weinberger weiter nicht mit Rückenwind vom wirtschaftlichen Umfeld, die Flotte soll daher weiter knapp gehalten werden. Der Aktienkurs zieht im XETRA-Handel zeitweise um 3,11 Prozent auf 76,35 Euro an.

Das Papier stieg nach Handelsbeginn um gut 4 Prozent auf 77,10 Euro. Damit baute der Kurs sein Plus seit Jahresbeginn auf rund 9 Prozent aus. Mit den soliden Resultaten aus dem dritten Quartal habe Sixt die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies. Die Anhebung der Prognose sei keine Überraschung mehr. Sixt habe damit seinen guten Lauf aber bestätigt. Die durchschnittlichen Vermietpreise blieben auf erhöhtem Niveau und sprächen für eine robuste Auslastung.

Im für Autovermieter wichtigsten dritten Quartal mit dem Haupt-Urlaubszeitraum schnitt Sixt beim Erlös etwas besser ab als gemeinhin erwartet. Der Umsatz stieg um rund 12 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 197,4 Millionen Euro knapp 9 Prozent mehr Gewinn übrig.

"Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produkten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben", sagte Co-Chef Alexander Sixt laut Mitteilung. 2027 wolle das Unternehmen die Investitionen gegenüber dem laufenden Jahr zudem erhöhen. Für 2026 sind mehr als 100 Millionen Euro veranschlagt.

Sixt setzt verstärkt auf sogenannte Premiumfahrzeuge - also teurere Autos - insbesondere von europäischen Autobauern wie BMW , Mercedes-Benz , der VW -Tochter Audi oder auch generell aus dem VW-Konzern sowie von der Opel-Mutter Stellantis . Der wertmässige Anteil von Premiumfahrzeugen in der Flotte stieg im dritten Quartal um 7 Prozentpunkte auf 62 Prozent. Damit will Sixt höhere Preise erlösen als die Konkurrenz.

Zuletzt nahm aber die Debatte um die Erschwinglichkeit von Dingen des täglichen Lebens insbesondere auch in dem Sixt-Wachstumsmarkt USA zu. "Natürlich bewegen uns diese Dinge", sagte Finanzchef Franz Weinberger im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wenn Menschen in den Urlaub fahren, sehen wir aber, dass sie ein Erlebnis wollen. Sie mieten unter Umständen kürzer, aber die wollen sich etwas gönnen."

Insgesamt bleibt die Wirtschaftslage für die Bayern herausfordernd. "Vom Umfeld erwarten wir auch weiter wenig Rückenwind. Ich gehe nicht davon aus, dass sich Europa im kommenden Jahr deutlich besser entwickeln wird als dieses Jahr", sagte Weinberger. Auch wenn Sixt in den vergangenen Jahren stark auf eine Expansion in den USA setzte, bleibt Europa der Hauptmarkt mit zuletzt 534 Stationen, 38 mehr als ein Jahr zuvor. In den USA stieg die Zahl der Stationen von 141 auf 155.

Aus Vorsicht, aber auch aus Profitabilitätsgründen bleibt es bei der Massgabe, die Flotte nicht zu stark anwachsen zu lassen, auch im kommenden Jahr soll sie knapp bleiben. "Knappe Flotte heisst: Wir planen die Flotte immer etwas geringer, als wir die Nachfrage sehen. Unsere Auslastung steigt seit Jahren kontinuierlich", sagte Weinberger. Im dritten Quartal hielt Sixt durchschnittlich 248.300 Fahrzeuge zur Vermietung vor, gut elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Sixt will im kommenden Jahr noch mehr in den Ausbau der eigenen Technologieplattform investieren als in diesem Jahr, in dem mehr als 100 Millionen Euro veranschlagt sind. "Bei den Investitionen in die Technologieplattform geht es uns darum, diese auszubauen. Am Ende ist für uns entscheidend, dass Kunden wiederkommen", sagte Weinberger. Die Kundenzufriedenheit steige mit der Nutzung der App, weil sie eine nahtlose Erfahrung machten, so der Finanzchef. Mit der App spart sich Sixt auch Vermittlergebühren, die bei Kundenbuchungen über Reiseportale wie Booking.com und Expedia fällig werden.

/men/niw/mis

PULLACH (awp international)

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09.10.26 Sixt Buy UBS AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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