Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



