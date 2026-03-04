Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
60.60CHF
3.60CHF
6.32 %
15:03:01
SWX
05.03.2026 13:16:12
Sixt SE St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66.95 €
|
Abst. Kursziel*:
23.97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.78%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|EQS-News: SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-News: SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20% (EQS Group)
|
28.02.26
|Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Februar einstuften (finanzen.net)
|
04.02.26
|EQS-AFR: Sixt SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
