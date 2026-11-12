Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’086 -0.4%  SPI 21’233 -0.4%  Dow 52’321 0.1%  DAX 26’745 -0.1%  Euro 0.9251 0.2%  EStoxx50 6’388 -0.2%  Gold 3’898 0.6%  Bitcoin 57’973 -2.7%  Dollar 0.8368 0.2%  Öl 96.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Analyse: Herabstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Bernstein Research
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Aktie von Tesla und SpaceX im Plus: Gespräche über Zusammenschluss machen offenbar Fortschritte
Cisco-Aktie dennoch schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Suche...

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 07:30:24

EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an

Sixt
67.18 CHF -5.30%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (News mit Zusatzmaterial)

12.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an Pullach, 12. November 2026. SIXT hat im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro erzielt, 11,8 % mehr als im Vorjahresquartal (währungsbereinigt 11,6 %). Es ist der höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Mit Deutschland, Europa und Nordamerika wachsen alle drei Regionen. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 3,60 Mrd. Euro (+10,2 %). Aufgrund des über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Mrd. Euro an (bisher 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro). Das Umfeld bietet dabei wenig Rückenwind: Die weltweite Reisenachfrage lag im Sommer etwa auf Vorjahresniveau, die Konjunktur in Deutschland und Europa bleibt verhalten, in den USA ist das Konsumklima weiterhin schwach. 

Highlights: Fünf Wachstumstreiber
Das SIXT-Wachstum basiert auf fünf Säulen, in die das Unternehmen seit Jahren investiert: 
  • Marke: Der Umsatz über die eigenen digitalen Kanäle wie die Webseite sixt.com und die SIXT App wuchs deutlich stärker als das Gesamtgeschäft, ihr Anteil am Umsatz ist weiter gestiegen.
  • Technologie: SIXT investiert 2026 mehr als 100 Mio. Euro in seine Technologieplattform und plant, die Investitionen 2027 weiter auszubauen. Das sichtbarste Ergebnis ist die SIXT App: Sie ist der am stärksten wachsende Buchungskanal, besonders in Nordamerika, und begleitet Kunden mit der neuen SIXT Seamless Journey nahtlos durch ihre gesamte Miete.
  • Internationalisierung: In Deutschland, seinem Heimatmarkt, wächst SIXT im dritten Quartal um 11,1 % auf 371,6 Mio. Euro. Das Wachstum des Konzerns kommt inzwischen allerdings zu drei Vierteln aus den internationalen Segmenten: Das Segment Europa legt allein im dritten Quartal um 14,7 % auf 688,6 Mio. Euro zu, Nordamerika um 7,7 % auf 416,8 Mio. Euro. Fast drei Viertel des Umsatzes erzielte SIXT damit international, vor zehn Jahren waren es nur rund 50 %.
  • Netzwerk: SIXT hat sein Stationsnetz binnen eines Jahres im Segment Europa von 496 auf 534 und in Nordamerika von 141 auf 155 Stationen erweitert, zuletzt um Trapani, Rimini und Reus bzw. Dallas Love Field und Boise.
  • Premiumfahrzeuge: Der wertmässige Anteil von Premiumfahrzeugen in der Flotte stieg im dritten Quartal auf 62 % (Q3 2025: 55 %). Allein in den ersten neun Monaten kamen mehr als 30.000 zusätzliche Premiumfahrzeuge in die SIXT Flotte. Darunter neue Modelle wie Audi Q6, BMW iX3 und Mercedes GLC.
Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "SIXT konnte den Umsatz in einem anspruchsvollen Umfeld um 11,8 % steigern. Aufgrund der deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung heben wir die Prognose für das Gesamtjahr auf knapp 4,7 Mrd. Euro Umsatz an. Nach neun Monaten konnten wir das Ergebnis vor Steuern überproportional um 17 % gegenüber dem Vorjahr auf knapp 407 Mio. Euro steigern, trotz bewusst erhöhter Investitionen in Personal, Fahrzeuge und Technologie. Allein in Technologie fliessen 2026 mehr als 100 Mio. Euro, 2027 steigern wir diese Investitionen weiter. Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produk ten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben. Die gesamtwirtschaftliche Lage sehen wir weiterhin mit Vorsicht. Deshalb planen wir die Flotte auch 2027 bewusst knapp und halten an dieser Disziplin fest. Mein Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen – und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz diesen Erfolg ermöglicht."  

SIXT Seamless Journey: Investitionen in Technologie zahlen sich aus
Mit der SIXT Seamless Journey wird die SIXT App zum durchgängigen Begleiter der Miete, von der Buchung bis zur Rückgabe. Möglich macht das die selbst entwickelte Technologieplattform, die Buchung, Flotte, Station und Service verbindet. Für Kunden heisst das:

  • Alles an einem Ort. Buchungen aus der App und aus anderen Kanälen liegen im SIXT Konto. Führerschein und Ausweis sind vorab digital hinterlegt; Umbuchen, stornieren, Extras und Schutz anpassen geht jederzeit.
  • Kein Warten, kein Suchen. Nach dem Online-Check-in zeigt die App den Weg zum Fahrzeug. Kunden können ihr Fahrzeug selbst aussuchen. Bei der Rückgabe führt die App Schritt für Schritt zum Rückgabeort, die Bestätigung kommt digital.
  • Alles selbst in der Hand. Miete verlängern, Extras hinzubuchen oder den Rückgabeort ändern, alles in der App. Über WhatsApp oder Push-Nachricht meldet sich SIXT von selbst, wenn etwas ansteht, und beantwortet Fragen direkt.
Für SIXT ist jede Buchung über die App eine Direktbuchung, die die Kundenbeziehung stärkt. Am engsten verbunden sind App und Kunde über SIXT ONE. Das Bonusprogramm ist vor einem Jahr in den USA gestartet und zählt global bereits über 2 Mio. Mitglieder. SIXT ONE Mitglieder buchen deutlich häufiger und wiederholt über die App, ein wachsender Teil der Anmietungen entfällt bereits auf sie.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: 
  • Konzernumsatz: knapp 4,7 Mrd. Euro (bisher 4,45-4,60 Mrd. Euro) 
  • EBT-Rendite: im Bereich von 10 % (unverändert, EBT gegenüber Vorjahr gesteigert)

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Die Investitionen zahlen sich nicht nur im Kundenerlebnis aus, sondern auch in der Profitabilität. Nach neun Monaten ist das Ergebnis deutlich stärker gewachsen als der Umsatz: Bei einem Umsatzplus von 10,2 % stieg das Ergebnis vor Steuern um 16,9 % auf knapp 407 Mio. Euro. Ausgeglichen haben das die starke Nachfrage und eine hohe Auslastung, weil wir die Flotte knapp und innerhalb der Nachfrage planen. Finanziert wird dieses Wachstum aus einer soliden Bilanz: 2,3 Mrd. Euro Eigenkapital, eine Eigenkapitalquote von 26,6 % und ein Investment-Grade-Rating."

Kennzahlen für das dritte Quartal 2026: 
  • 1.480,4 Mio. Euro Umsatz (Q3 2025: 1.324,6 Mio. Euro · +11,8 %) /  21. Quartal in Folge mit Umsatz über dem Vorjahresquartal; alle drei Regionen wachsen
  • 281,8 Mio. Euro EBT (Q3 2025: 258,4 Mio. Euro · +9,0 %) / Ergebnis im Quartal gesteigert, Flotte und Netzwerk weiter ausgebaut
  • 350,4 Mio. Euro Corp. EBITDA (Q3 2025: 321,7 Mio. Euro · +8,9 %) / EBITDA unter zusätzlicher Berücksichtigung der Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge und des zuordenbaren Zinsergebnisses
  • 248.300 Fahrzeuge Durchschnittsflotte (Q3 2025: 223.000 · +11,4 %) / Flotte wächst langsamer als der Umsatz, wertmässiger Premiumanteil steigt auf 62 %
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SIXT Pressemitteilung Q3 2026

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstrasse 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 74444-5104
Fax: +49 (0)89 74444-85104
E-Mail: investorrelations@sixt.com
Internet: http://ir.sixt.eu
ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A351WB9 Sixt-Anleihe 2023/2027, DE000A3827R4 Sixt-Anleihe 2024/2029, DE000A4DFCK8 Sixt-Anleihe 2025/2030, DE000A46Z700 Sixt-Anleihe 2026/2031
WKN: 723132
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299004ZME6CSBR7WP07
EQS News ID: 2432942

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432942  12.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:08 Sixt Kaufen DZ BANK
09:43 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:04 SMI setzt abermals neue Bestmarke
11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.18 S4ABWU
Short 16’022.65 13.84 S4QBAU
Short 16’669.66 8.81 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’085.71 13.11.2026 15:36:26
Long 14’437.06 19.18 S3DFBU
Long 14’116.36 13.71 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/46. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.