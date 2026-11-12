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12.11.2026 07:30:24
EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an
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EQS-News: Sixt SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an Pullach, 12. November 2026. SIXT hat im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro erzielt, 11,8 % mehr als im Vorjahresquartal (währungsbereinigt 11,6 %). Es ist der höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Mit Deutschland, Europa und Nordamerika wachsen alle drei Regionen. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 3,60 Mrd. Euro (+10,2 %). Aufgrund des über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Mrd. Euro an (bisher 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro). Das Umfeld bietet dabei wenig Rückenwind: Die weltweite Reisenachfrage lag im Sommer etwa auf Vorjahresniveau, die Konjunktur in Deutschland und Europa bleibt verhalten, in den USA ist das Konsumklima weiterhin schwach.
Highlights: Fünf Wachstumstreiber
Das SIXT-Wachstum basiert auf fünf Säulen, in die das Unternehmen seit Jahren investiert:
SIXT Seamless Journey: Investitionen in Technologie zahlen sich aus
Prognose für das Geschäftsjahr 2026:
Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Die Investitionen zahlen sich nicht nur im Kundenerlebnis aus, sondern auch in der Profitabilität. Nach neun Monaten ist das Ergebnis deutlich stärker gewachsen als der Umsatz: Bei einem Umsatzplus von 10,2 % stieg das Ergebnis vor Steuern um 16,9 % auf knapp 407 Mio. Euro. Ausgeglichen haben das die starke Nachfrage und eine hohe Auslastung, weil wir die Flotte knapp und innerhalb der Nachfrage planen. Finanziert wird dieses Wachstum aus einer soliden Bilanz: 2,3 Mrd. Euro Eigenkapital, eine Eigenkapitalquote von 26,6 % und ein Investment-Grade-Rating."
Kennzahlen für das dritte Quartal 2026:
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SIXT Pressemitteilung Q3 2026
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstrasse 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 74444-5104
|Fax:
|+49 (0)89 74444-85104
|E-Mail:
|investorrelations@sixt.com
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|ISIN:
|DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A351WB9 Sixt-Anleihe 2023/2027, DE000A3827R4 Sixt-Anleihe 2024/2029, DE000A4DFCK8 Sixt-Anleihe 2025/2030, DE000A46Z700 Sixt-Anleihe 2026/2031
|WKN:
|723132
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299004ZME6CSBR7WP07
|EQS News ID:
|2432942
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2432942 12.11.2026 CET/CEST
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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