Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Um 12:08 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.07 Prozent auf 18’125.49 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.339 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.128 Prozent auf 18’160.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’137.45 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’190.67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’075.66 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.55 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, notierte der SDAX bei 18’049.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’502.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der SDAX bei 16’172.08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.44 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 22.06 Prozent auf 7.69 EUR), grenke (+ 10.27 Prozent auf 11.60 EUR), Hypoport SE (+ 5.44 Prozent auf 96.90 EUR), Grand City Properties (+ 5.31 Prozent auf 8.13 EUR) und Sixt SE St (+ 5.13 Prozent auf 77.85 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-13.49 Prozent auf 202.00 EUR), Wacker Neuson SE (-10.04 Prozent auf 20.60 EUR), Ottobock (-7.55 Prozent auf 43.45 EUR), CEWE Stiftung (-5.11 Prozent auf 111.40 EUR) und pbb (-4.58 Prozent auf 2.87 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 423’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.171 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.51 erwartet. Mit 8.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch