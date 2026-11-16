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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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16.11.2026 09:55:14

Sixt SE St Buy

Sixt
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt Stämme von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten solide abgeliefert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Montag vorliegenden Reaktion zum Quartalsbericht. Die Gewinnüberraschung sei gänzlich dem Flottenwachstum zu verdanken./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.50 € 		Abst. Kursziel*:
25.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.57%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
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