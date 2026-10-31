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31.10.2026 18:00:38
Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben Experten die Sixt SE St-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Sixt SE St Experten haben ihre Einschätzung der Sixt SE St-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 88,50 EUR für die Sixt SE St-Aktie, was einem Anstieg von 13,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 74,60 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|17,96
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|89,00 EUR
|19,30
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Sixt SE St.
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|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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