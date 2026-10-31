Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Sixt SE St Experten haben ihre Einschätzung der Sixt SE St-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 88,50 EUR für die Sixt SE St-Aktie, was einem Anstieg von 13,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 74,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 14.10.2026 UBS AG 88,00 EUR 17,96 09.10.2026 Deutsche Bank AG 89,00 EUR 19,30 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net