Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.80CHF
-3.00CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
14.11.2025 07:59:04
Sixt SE St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wenngleich Finanzchef Franz Weinberger während der Telefonkonferenz betont habe, am Ziel einer Vorsteuermarge von immer mindestens 10 Prozent festzuhalten, schienen die Kostensteigerungen eine größere Herausforderung zu sein als ursprünglich erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
13.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030 (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030 (EQS Group)
|
31.10.25
|Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
30.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Sixt SE St.
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:02
|
UBS AG
Alstom Neutral
|08:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|08:00
|
UBS AG
Enel Buy
|08:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|07:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Hold
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy