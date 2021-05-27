Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 0.9208 -0.2%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’179 0.2%  Bitcoin 76’928 -2.7%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 63.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta & Co. uneins: Burry erhebt Betrugsvorwürfe und beendet Fonds
Goldpreis: Zinshoffnung und Krisenwährung im Rückwärtsgang
Sonova-Aktie: Jahresziele nach starken Zahlen bestätigt
Bechtle-Aktie: Umsatz und Gewinn steigen - Ausblick 2025 bestätigt
Suche...
eToro entdecken

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

100.80
CHF
-3.00
CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 07:59:04

Sixt SE St Hold

Sixt
64.93 CHF -2.21%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wenngleich Finanzchef Franz Weinberger während der Telefonkonferenz betont habe, am Ziel einer Vorsteuermarge von immer mindestens 10 Prozent festzuhalten, schienen die Kostensteigerungen eine größere Herausforderung zu sein als ursprünglich erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74.05 € 		Abst. Kursziel*:
21.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.66%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:59 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Sixt Buy UBS AG
13.11.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.25 Sixt Buy UBS AG
13.11.25 Sixt Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen