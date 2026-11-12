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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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12.11.2026 09:35:36

Sixt SE St Buy

Sixt
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe im dritten Quartal beim Vorsteuerergebnis die Erwartungen erfüllt - trotz schwieriger konjunktureller Bedingungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten eine weiterhin gute Dynamik des Autovermieters./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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