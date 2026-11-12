Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe im dritten Quartal beim Vorsteuerergebnis die Erwartungen erfüllt - trotz schwieriger konjunktureller Bedingungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten eine weiterhin gute Dynamik des Autovermieters./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.75 €
|
Abst. Kursziel*:
49.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.57%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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07:30
|EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: 21st consecutive record quarter: SIXT grows revenue in the key summer quarter by 11.8% and raises full-year guidance (EQS Group)
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31.10.26
|Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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30.10.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Analysten sehen für Sixt SE St-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Sixt SE St.
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|09.10.26
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|05.10.26
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|Deutsche Bank AG
|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|71.45
|7.52%
Aktuelle Aktienanalysen
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Brenntag Hold
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Brenntag Hold
|10:42
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Vestas Wind Systems A-S Hold
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Deutsche Bank AG
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|10:40
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Deutsche Bank AG
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