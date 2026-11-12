Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Um 09:10 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.05 Prozent auf 18’146.62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90.339 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.128 Prozent stärker bei 18’160.67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’137.45 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’141.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18’190.67 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1.67 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 18’049.19 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 18’502.64 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 16’172.08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.56 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit PATRIZIA SE (+ 18.73 Prozent auf 7.48 EUR), grenke (+ 8.56 Prozent auf 11.42 EUR), Grand City Properties (+ 5.57 Prozent auf 8.15 EUR), PNE (+ 4.94 Prozent auf 5.20 EUR) und Sixt SE St (+ 3.98 Prozent auf 77.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil secunet Security Networks (-9.42 Prozent auf 211.50 EUR), Ottobock (-7.55 Prozent auf 43.45 EUR), Wacker Neuson SE (-5.68 Prozent auf 21.60 EUR), OHB SE (-4.26 Prozent auf 202.50 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3.43 Prozent auf 9.00 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 247’604 Aktien gehandelt. Mit 5.171 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch