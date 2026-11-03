Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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05.11.2026 13:57:14
Siltronic Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Blaiklock sieht für die Aktie des Waferherstellers viel Luft nach oben, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit höheren Preisen, sodass die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) steigen dürften./rob/ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
123.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.35 €
|
Abst. Kursziel*:
130.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
141.18%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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