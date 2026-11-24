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24.11.2026 10:02:13
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.
Das Siltronic-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 134.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.460 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (54.65 EUR), wäre das Investment nun 407.68 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.23 Prozent.
Der Börsenwert von Siltronic belief sich zuletzt auf 1.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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