Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für diejenigen, die für die kommenden Quartale mit einem schnellen Anstieg der Absatzpreise für Siliziumwafer gerechnet hätten, sorgen die aktuellen Geschäftszahlen eher für Ernüchterung, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.05 €
|
Abst. Kursziel*:
66.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.29%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
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|01.05.26
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|Siltronic Hold
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Aktien in diesem Artikel
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