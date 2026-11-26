Er folgt auf Alberto Sanz de Lama, dessen Aufstieg zum Konzernchef auf denselben Zeitpunkt seit August bekannt ist.

Acker wird auch Mitglied der Konzernleitung, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Marktplatzbranche. Von 2020 bis 2024 leitete er das Geschäftskundenteam von Autoscout24.

Seit Dezember 2024 berät Acker das Immobiliengeschäft von Swiss Marketplace Group (SMG). Zuvor hatte er unter anderem Führungspositionen bei den Autoherstellern PSA, FCA und Porsche inne.

Zudem verlässt Matthias Bischof, der das Geschäft mit Firmenkunden im Autobereich von SMG leitet, die Gruppe per Ende Januar 2027. Bischof wird am 1. Februar CEO von Quality1, einer Tochtergesellschaft der Allianz Suisse. Er folgt dort auf Marc Kessler, der zum 1. Januar in den Verwaltungsrat von Quality1 wechseln wird. Bischofs Nachfolge bei SMG will Acker nach seinem Amtsantritt im Januar regeln.

Im Schweizer Handel klettert die SMG-Aktie zwischenzeitlich um 3,37 Prozent auf 29,10 Franken.

awp-robot/yz/cg

Zürich (awp)