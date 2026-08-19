HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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19.08.2026 12:26:25
Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
Der TecDAX fällt am Mittwoch.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent tiefer bei 4’040.76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566.247 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.103 Prozent auf 4’056.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’051.96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’056.13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’025.86 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’770.35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’901.04 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 3’770.23 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2.50 Prozent auf 32.00 EUR), freenet (+ 1.33 Prozent auf 24.38 EUR), SMA Solar (+ 0.97 Prozent auf 57.10 EUR), Kontron (+ 0.72 Prozent auf 22.24 EUR) und HENSOLDT (+ 0.51 Prozent auf 94.62 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Elmos Semiconductor (-2.06 Prozent auf 142.60 EUR), PVA TePla (-2.00 Prozent auf 29.40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.86 Prozent auf 76.35 EUR), Infineon (-1.61 Prozent auf 56.32 EUR) und Siltronic (-1.56 Prozent auf 82.25 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’397’418 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207.271 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.52 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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