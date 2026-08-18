Schwacher Handel: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Am Dienstag verliert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.30 Prozent auf 4’081.11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568.579 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.410 Prozent auf 4’076.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’093.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’063.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’082.89 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’770.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’864.46 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 3’775.71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12.60 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.87 Prozent auf 31.68 EUR), Nemetschek SE (+ 2.97 Prozent auf 62.35 EUR), Bechtle (+ 1.96 Prozent auf 35.42 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.83 Prozent auf 28.91 EUR) und SAP SE (+ 1.58 Prozent auf 182.42 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-6.51 Prozent auf 83.95 EUR), AIXTRON SE (-6.28 Prozent auf 39.53 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.78 Prozent auf 80.60 EUR), Infineon (-4.73 Prozent auf 59.04 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.53 Prozent auf 147.40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’142’202 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207.918 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch