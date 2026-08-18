Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’324 0.2%  SPI 20’170 -0.1%  Dow 53’314 -0.3%  DAX 26’131 -0.8%  Euro 0.9409 0.2%  EStoxx50 6’469 -0.9%  Gold 4’363 -1.2%  Bitcoin 52’590 0.7%  Dollar 0.8125 0.2%  Öl 91.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 18.08.2026 15:58:14

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX sackt ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX sackt ab

Der TecDAX sinkt am Dienstagnachmittag.

Infineon
53.98 CHF -7.58%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag gibt der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 4’082.14 Punkte nach. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568.579 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 4’076.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’093.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’082.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’063.03 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3’770.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der TecDAX noch bei 3’864.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’775.71 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.57 Prozent auf 32.20 EUR), Nemetschek SE (+ 3.96 Prozent auf 62.95 EUR), TeamViewer (+ 2.52 Prozent auf 6.72 EUR), ATOSS Software (+ 2.44 Prozent auf 92.20 EUR) und SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-6.78 Prozent auf 39.32 EUR), Siltronic (-6.74 Prozent auf 83.75 EUR), Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.32 Prozent auf 80.15 EUR) und Elmos Semiconductor (-5.05 Prozent auf 146.60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’971’935 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207.918 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.48 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.1259 45.38 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.43 19.86 SOXBAU
Short 15’155.27 13.89 S5ZB0U
Short 15’709.29 9.00 SABNBU
SMI-Kurs: 14’324.21 18.08.2026 17:10:35
Long 13’671.28 19.07 SGBNXU
Long 13’361.30 13.75 SJBMDU
Long 12’821.85 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 4’056.66 -0.89%