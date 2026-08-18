Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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18.08.2026 15:58:14
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX sackt ab
Der TecDAX sinkt am Dienstagnachmittag.
Am Dienstag gibt der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.27 Prozent auf 4’082.14 Punkte nach. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568.579 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 4’076.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’093.24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’082.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’063.03 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3’770.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der TecDAX noch bei 3’864.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’775.71 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.57 Prozent auf 32.20 EUR), Nemetschek SE (+ 3.96 Prozent auf 62.95 EUR), TeamViewer (+ 2.52 Prozent auf 6.72 EUR), ATOSS Software (+ 2.44 Prozent auf 92.20 EUR) und SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-6.78 Prozent auf 39.32 EUR), Siltronic (-6.74 Prozent auf 83.75 EUR), Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.32 Prozent auf 80.15 EUR) und Elmos Semiconductor (-5.05 Prozent auf 146.60 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’971’935 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207.918 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.48 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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