SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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19.08.2026 12:26:25
MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu
In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.12 Prozent stärker bei 31’878.59 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356.826 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.083 Prozent höher bei 31’866.32 Punkten, nach 31’839.83 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 31’907.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31’760.44 Punkten lag.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1.92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der MDAX 31’864.73 Punkte auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 31’331.71 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 30’984.89 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.90 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3.35 Prozent auf 51.66 EUR), K+S (+ 2.52 Prozent auf 15.06 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.18 Prozent auf 98.40 EUR), KION GROUP (+ 1.95 Prozent auf 40.33 EUR) und Schaeffler (+ 1.38 Prozent auf 7.35 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AUTO1 (-2.12 Prozent auf 20.30 EUR), Elmos Semiconductor (-2.06 Prozent auf 142.60 EUR), flatexDEGIRO (-1.98 Prozent auf 34.62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.86 Prozent auf 76.35 EUR) und Siltronic (-1.56 Prozent auf 82.25 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 723’662 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39.360 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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