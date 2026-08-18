Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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18.08.2026 10:02:13
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Siltronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siltronic-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Siltronic-Aktie an diesem Tag 36.56 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Siltronic-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273.523 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 17.08.2026 24’562.36 EUR wert, da der Schlussstand 89.80 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 145.62 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 2.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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